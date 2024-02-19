Спеціалісти порталу DxOMark в рамках Міжнародного дня батарейки провели свіже дослідження мобільних додатків і склали рейтинги найголовніших "пожирачів" заряду батареї смартфонів в 2024 році.
Для проведення тестів використовувалися смартфони-середняки ($300-$400) і флагманські пристрої (від $ 800). У списку виявилися додатки, які користуються попитом, в тому числі і в Україні.
"Пожирачі" заряду серед додатків для спілкування
- SMS;
- Facebook Messenger.
- Snapchat Chat.
- Instagram Chat.
- WhatsApp.
Показово, що всі ці додатки, за винятком СМС, куди швидше розряджають батареї флагманських пристроїв, а не телефонів середнього класу.
"Пожирачі" заряду серед додатків для перегляду коротких відео
Instagram Reels.
- Facebook Reels.
- YouTube Shorts.
- Tiktok.
- Snapchat Spotlight.
"Пожирачі" заряду серед потокових відеосервісів
- Prime Video.
- Disney.
- YouTub.
- Netflix.
Чому деякі програми споживають більше заряду акумулятора, ніж інші? До головних причин експерти віднесли постійний пошук сигналу стільникового зв'язку, постійний фоновий процес з активними сповіщеннями і використання служб визначення місця розташування, включаючи GPS.
Щоб перевірити, які програми споживають найбільше заряду вашого телефону, просто перейдіть до "Налаштувань", а потім "Акумулятор". Перед вами відобразиться список активних додатків. У відсотках буде вказано, яку кількість енергії вони витрачають.
Раніше фахівці склали рейтинг смартфонів з найбільш живучою батареєю. Лідерські позиції зайняли апарати під управлінням Android, тоді як iPhone не потрапив навіть до топ-5. Але всі їх об'єднує те, що вони здатні витримати не менше 13 годин безперервного активного користування.
Своєю чергою, УНІАН розповідав про функцію, яка "вбиває" батарею і екран вашого телефону. На Android-девайсах вона з'явилася вже давно, а ось на Айфонах дебютувала відносно недавно, тому для деяких залишається загадкою.