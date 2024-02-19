Фахівці рекомендують, якщо не повністю відмовитися від них, то хоча б мінімізувати використання.

Спеціалісти порталу DxOMark в рамках Міжнародного дня батарейки провели свіже дослідження мобільних додатків і склали рейтинги найголовніших "пожирачів" заряду батареї смартфонів в 2024 році.

Для проведення тестів використовувалися смартфони-середняки ($300-$400) і флагманські пристрої (від $ 800). У списку виявилися додатки, які користуються попитом, в тому числі і в Україні.

"Пожирачі" заряду серед додатків для спілкування

SMS; Facebook Messenger. Snapchat Chat. Instagram Chat. WhatsApp.

Показово, що всі ці додатки, за винятком СМС, куди швидше розряджають батареї флагманських пристроїв, а не телефонів середнього класу.

Відео дня

"Пожирачі" заряду серед додатків для перегляду коротких відео

Instagram Reels. Facebook Reels. YouTube Shorts. Tiktok. Snapchat Spotlight.

"Пожирачі" заряду серед потокових відеосервісів

Prime Video. Disney. YouTub. Netflix.

Чому деякі програми споживають більше заряду акумулятора, ніж інші? До головних причин експерти віднесли постійний пошук сигналу стільникового зв'язку, постійний фоновий процес з активними сповіщеннями і використання служб визначення місця розташування, включаючи GPS.

Щоб перевірити, які програми споживають найбільше заряду вашого телефону, просто перейдіть до "Налаштувань", а потім "Акумулятор". Перед вами відобразиться список активних додатків. У відсотках буде вказано, яку кількість енергії вони витрачають.

Раніше фахівці склали рейтинг смартфонів з найбільш живучою батареєю. Лідерські позиції зайняли апарати під управлінням Android, тоді як iPhone не потрапив навіть до топ-5. Але всі їх об'єднує те, що вони здатні витримати не менше 13 годин безперервного активного користування.

Своєю чергою, УНІАН розповідав про функцію, яка "вбиває" батарею і екран вашого телефону. На Android-девайсах вона з'явилася вже давно, а ось на Айфонах дебютувала відносно недавно, тому для деяких залишається загадкою.

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