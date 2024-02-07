А ще він отримав преміальний дизайн з круглим блоком камер на тильній кришці в стилі Xiaomi 13 Ultra.

Компанія Xiaomi офіційно анонсувала новий ультрадоступний смартфон Redmi A3. Він прийде на зміну торішньому A2 і в деяких моментах навіть краще за попередника, при цьому ціна збереглася колишньою.

Як пише портал GSMArena, дизайн телефона помітно прокачали: зовні він схожий на флагманський Xiaomi 13 Ultra – виділяється вписана в коло камера. Також одна з версій отримала обробку під шкіру і корпус в оливковому кольорі.

Спереду у новинки знаходиться 6,71-дюймовий IPS з частотою оновлення 90 Гц і яскравістю 400 ніт. Під "капотом" – неназваний процесор MediaTek, 6 гігабайтів оперативної пам'яті (+6 ГБ віртуальної пам'яті), накопичувач eMMC 5.1 на 128 Гбайт, а також батарейка місткістю 5000 мАг.

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Камера подвійна – з основним сенсором на 13 мегапікселів і підтримкою ШІ-фішок. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 8 мегапікселів. Ще однією його відмінною рисою є той факт, що він працює на чистому Android 13 (Go Edition) без фірмової оболонки MIUI.

Для порівняння, випущений торік попередник Redmi A2 отримав 6,52-дюймовий дисплей без підтримки підвищеної герцовки, камеру на 8 МП і застарілий дизайн.

У продажу A3 з'явиться вже 14 лютого: поки в Індії, а пізніше добереться і до глобального ринку. Ціни на новинку будуть починатися від 80 доларів (~3000 грн).

Нагадаємо, цього року Xiaomi вже представила "народний" середняк Poco X6 Pro з потужним залізом і найдешевший роутер на ринку з підтримкою Wi-Fi 7.

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