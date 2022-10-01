При цьому повністю "закидати" їх китайський виробник теж не стане.

Xiaomi сьогодні повідомила про те, що з 31 жовтня відразу кілька смартфонів компанії в рамках суббренду Redmi перестануть отримувати внутрішні бета-версії прошивки MIUI.

У число "щасливчиків" увійшли доволі популярні Redmi Note 10, Redmi Note 11 5G та Redmi Note 11E Pro. Зі свіжої заяви виробника випливає, що ці три моделі 100% будуть позбавлені можливості оновитися до прийдешньої MIUI 14 на базі Android 13.

При цьому повністю "закидати" їх китайський виробник теж не стане. Зазначається, що оновлення для них будуть виходити ще довго.

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Також Xiaomi нагадала, що з 31 жовтня буде припинено випуск публічних бета-версій MIUI для восьми інших моделей: Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 4G, Redmi 10x, Redmi 10x Pro, Redmi K30 Extreme Commemorative Edition і Redmi Note 9.

Коротко про Android 13

В Android 13 розробники зробили акцент на конфіденційності та поліпшенні дизайну. Наприклад, іконки сторонніх застосунків тепер підлаштовуються під колір шпалер, а всі програми відтепер вимагатимуть ваш дозвіл на відправку повідомлень – за замовчуванням вони вимкнені.

Також впровадили налаштування мов для кожної програми та оновлений медіаплеєр, дизайн якого адаптується до музики або подкасту. Ще додали підтримку Bluetooth Low Energy та просторового аудіо.

Система Android 13 вже доступна для власників смартфонів Pixel 4 і новіше. Паралельно Xiaomi почала поширювати серед своїх користувачів оновлення MIUI 13.1 на базі нової ОС.

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