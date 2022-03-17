Підключитися до Інтернету від Ілона Маска можна буде після війни, але залишити заявку можливо вже зараз.

Через війну з Росією в Україні можуть бути перебої Інтернет-підключення і проблеми з доступом в мережу. Тому Україна звернулася до засновника SpaceX Ілона Маску з проханням дати доступ до супутникового інтернету Starlink в Україні. Перші станції вже прибули до Києва, Вінниці та Житомира.

Starlink - це глобальна супутникова система для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Вона працює через розташовані на орбіті супутники. Такий інтернет не можна відключити або зламати. Він забезпечує швидке і безперебійне з'єднання.

Коли українці зможуть підключитися до Starlink

Starlink прибув в Україну для роботи критично важливої інфраструктури у воєнний час: електростанцій, військових баз, промислових заводів і т. д.

Рядові користувачі теж можуть подати заявку на підключення до Інтернету, але розглядають їх повільно. Більшість заявок схвалять вже після закінчення війни, але деяким може пощастити вже зараз.

Зверніть увагу, що підключення до Starlink не безкоштовне. Комплект для встановлення інтернету коштує $ 500, а щомісячна плата за інтернет становить $100.

Як підключитися до Starink

Спочатку потрібно залишити заявку на підключення на сайті компанії. Заявки приймають в порядку живої черги, і якщо вам пощастить - вам надішлють коробку поштою. У комплект Starink входить Wi-Fi маршрутизатор, термінал для прийому сигналу, кабелі та кріплення.

Зберіть термінал за інструкцією від виробника. Антену можна поставити просто на землі або повісити на дах. Коли антена закріплена, підключіть до неї кабель і застроміть шнур живлення в розетку. Всі компоненти системи вже налаштовані заздалегідь, вам потрібно лише вставити кабель.

Встановіть додаток Starlink на мобільний через Google Play або AppStore. У додатку виберіть ім'я домашньої мережі та пароль. На з'єднання зв'язку з супутниками може знадобитися близько 20 хвилин. Середня швидкість завантаження становить близько 100 Мбіт/с.

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