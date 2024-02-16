Насамперед воно призначене для користувачів Windows 10, які з якихось причин не можуть оновитися до нової ОС.

Компанія Google запропонувала власникам старих ПК і ноутбуків відмовитися від Windows і перейти на Chrome OS Flex – це безкоштовна "хмарна" операційка, яка славиться своєю оптимізацією під слабкі пристрої.

Як відомо, офіційно підтримка Windows 10 закінчиться восени 2025 року. Оскільки багато пристроїв занадто слабкі для переходу на Windows 11, їх власникам доведеться оновлювати залізо або платити Microsoft за розширену підтримку. Тепер у них є компромісне рішення, пише Windows Central.

Chrome OS Flex являє собою апгрейднуту версію базової Chrome OS: користувачі отримують доступ до всіх можливостей "хрому", голосового асистента і, додатками для Android. Google обіцяє регулярні апдейти системи безпеки, шифрування даних і потенційно підвищену продуктивність старих пристроїв.

Встановити ChromeOS Flex може будь-хто, ба більше, сам процес займає "лічені хвилини". Для цього достатньо перейти на сторінку "Керівництво щодо встановлення ChromeOS Flex", створити установчу флешку і слідувати подальшим інструкціям.

Є один момент, який обов'язково потрібно знати перед установкою нової ОС – запускати програми для Windows в ній не можна. Це може віджахнути багатьох користувачів. Таким чином, перехід на рішення від Google підійде насамперед тим, хто користується виключно офісними програмами і браузером.

За даними на початок 2024 року, частка Chrome OS і Chrome OS Flex на ринку операційних систем становить скромні 2%. Власників Windows-комп'ютерів набагато більше – 73%.

Раніше Microsoft підтвердила, що реліз Windows 12 в цьому році чекати не варто, оскільки Windows 11 все ще недостатньо популярна серед користувачів. Тому цієї осені компанія випустить велике оновлення Windows 11 з опорою на штучний інтелект.

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