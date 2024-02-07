Максимальний "буст" залежить від моделі процесора та відеокарти і в середньому становить від 10% до 25%.

Resizable BAR – це технологія, що дає процесору доступ до всього обсягу відеопам'яті. Старе "залізо" її не підтримує, але користувач GitHub вирішив це виправити. Він написав й виклав у відкритий доступ "ігровий прискорювач" для старих ПК.

Називається вона ReBarUEFI. Після того, як користувач її встановив, вона активується кожен раз при включенні або перезавантаження ПК, дозволяючи старому процесору залучити Resizable BAR й звертатися до всього обсягу пам'яті відеокарти, пише TechSpot.

Офіційно технологія підтримується тільки на ПК з процесором Intel не старше 10-го покоління і AMD не нижче Zen 3, але утиліта дозволяє включити Resizable BAR і на старіших системах. Так, за словами автора, він успішно протестував утиліту з Intel Core i5-3470 (2012) та відеокартою Sapphire Nitro RX 580 8GB (2017), при цьому продуктивність в іграх зросла на 12%.

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Загалом, максимальний "буст" залежить від моделі процесора та відеокарти і в середньому становить від 10% до 25%. Хоча, в рідкісних випадках спостерігається зворотний ефект, тобто комп'ютер починає гальмувати ще сильніше, ніж раніше. Ось чому AMD і Nvidia використовують список схвалених ігор, в яких ReBAR включається автоматично.

Більш детально зі списком протестованих материнських плат та відеокарт можна ознайомитися в профілі розробника на GitHub, звідти ж можна завантажити утиліту.

А якщо ви плануєте оновити "залізо", УНІАН зібрав актуальний на початок 2024 року рейтинг найкращих відеокарт, процесорів, кулер, а також моніторів від авторитетних зарубіжних фахівців.

Хоч лютий – найкоротший місяць в році, у найближчі кілька тижнів вийде багато очікуваних ігор для різної аудиторії: від RPG і супергеройських екшенів до піратських пригод і містичних адвенчур. Ми розповідали про головні релізи лютого 2024 року.

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