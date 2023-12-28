Максимальний час роботи в цілому показав торішній iPhone 14 Pro Max.

Автори порталу PhoneArena вирішили з'ясувати, у якого айфона найкраща батарея серед актуальних смартфонів Apple. У тесті на автономність взяли участь всі моделі iPhone 14 і iPhone 15.

Автори розклали на столі заряджені телефони і прогнали їх через серію тестів. Таким чином у нас є картина, скільки в середньому "живуть" після однієї зарядки найбільш попитові на ринку айфони.

У тесті інтернет-серфінгу найдовше протримався iPhone 15 Pro Max. Найновіший і найдорожчий смартфон Apple витримав 19:20 годин. Друге місце у iPhone 14 Pro Max – 19:05. Раніше всіх до фінішу прийшов iPhone 15, який протримався 13 годин і 25 хвилин.

При безперервному перегляді відео на YouTube лідером виявився iPhone 15 Plus, який пропрацював 11:14. Потім відключилися iPhone 14 Pro Max та iPhone 14 Plus – вони пропрацювали 11:00 й 10:23 годин відповідно. Найгірший результат, несподівано, у свіжого iPhone 15 Pro, який пропрацював всього 7 годин.

Максимальний час роботи в цілому показав торішній iPhone 14 Pro Max. На повній зарядці він здатний протягнути 1,7 дня. Хоча iPhone 15 Plus відстав ненабагато, показавши результат 1,68 дня. iPhone 15 Pro Max на третьому рядку з 1,65 дня. А найменш живуча батарея у iPhone 14 Pro, який пропрацював лише 1,23 дня.

Повний запис тестування можна переглянути нижче.

Раніше стало відомо, що в лінійці iPhone 14 і iPhone 15 встановлено дешеві китайські акумулятори – вони призначені всього для 600 циклів зарядки. У багатьох користувачів відсоток зносу батареї менше ніж за рік впав нижче 90%.

Ранні чутки припускають, що в новій лінійці iPhone 16 Apple перейде на багатошарові акумулятори, що, своєю чергою, істотно вплине на збільшення місткості і терміну служби. Також нові батареї будуть підтримувати дротову зарядку до 40 Вт.

Як УНІАН розповідав, iPhone 13 назвали найкращим айфоном за співвідношенням "ціна-якість" в кінці 2023 року. У нього все ще актуальний дизайн, потужний процесор і крутий акумулятор, а отримувати оновлення він буде ще 3 роки мінімум.

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