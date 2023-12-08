На смартфонах Apple можна увімкнути "нескінченний" режим енергозбереження. З ним iPhone зможе більше ніж добу жити без підзарядки.

Ми звикли, що режим енергозбереження дозволяє продовжити автономність смартфонів на декілька годин. Але проблема в тому, що як тільки заряд акумулятора доходить до 80% ця опція – якщо була включена до цього – автоматично вимикається.

Не всі знають, але на iPhone можна зробити так, щоб пристрій завжди залишався в режимі енергозбереження. Приховану функцію iOS можна активувати майже на будь-якому телефоні бренду. Розповідаємо, де її знайти і як налаштувати.

Як збільшити час роботи iPhone

Спочатку потрібно відкрити програму "Команди" або завантажити його з магазину App Store, якщо раптом додатка немає на вашому айфоні.

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Натискаємо "Створити персональну автоматизацію". У запропонованому списку вибираємо "Режим низького заряду". На наступному екрані ставимо галочку під пунктом "Вимкнено", тиснемо"Далі". У пошуку на нижній панелі вводимо "Режим низького заряду", вибираємо пункт "Включити/Вимкнути режим енергозбереження", тиснемо"Далі". Вимикаємо перемикач біля"питати до запуску".

Тепер ваш телефон буде довше тримати батарейку. Спершу увімкнути енергозбереження потрібно вручну, щоб система почала працювати. Після цього режим вже не буде відключатися.

Мінус енергозбереження в тому, що в цьому режимі перестають працювати багато фонових процесів, сповіщення можуть приходити з інтервалом, а частота оновлення екрана "лочиться" в 60 Гц. Втім, більшість користувачів навряд чи помітить ці відмінності, зате точно помітить, що телефон почав довше тримати батарейку.

Більш того, це налаштування можна вимкнути в будь-який момент. Для цього просто перейдіть до "Команд", знайдіть цю автоматизацію та деактивуйте її. В такому випадку її доведеться включати кожен раз самостійно.

Не всі функції iPhone славляться своєю корисністю. УНІАН розповідав про одну з таких, яка серйозно навантажує акумулятор. І, найімовірніше, вам вона не потрібна.

Також ми розповідали про процедуру на смартфоні, яку потрібно проводити раз на тиждень. Особливо якщо ваш телефон старий або потужності процесора вже не вистачає в 2023 році.

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