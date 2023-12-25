У нього все ще актуальний дизайн, топовий процесор і крутий акумулятор.

Якщо ви думаєте про придбання старого iPhone, щоб заощадити, редакція порталу CNET проаналізувала ринок і знайшла смартфон від Apple, який можна спокійно купувати в кінці 2023 року. Прямо зараз ця модель найкраща за співвідношенням ціни і якості.

Так, стандартний iPhone 13 назвали універсальним варіантом для тих, кому потрібен просто хороший смартфон на iOS. Раніше йому виповнилося два роки, але Apple все ще продає його за зниженою ціною.

IPhone 13 має багато спільного з iPhone 14, враховуючи, що обидва телефони працюють на одному процесорі A15 Bionic і мають 12-мегапіксельну систему камер. Процесор iPhone 14 має додаткове графічне ядро, проте звичайний користувач різницю навряд чи помітить.

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Одним з головних плюсів iPhone 13 оглядачі назвали його акумулятор, який в тестах CNET пропрацював без підзарядки на 4,5 години більше, ніж iPhone 12, і майже на 3 години довше, ніж абсолютно новий iPhone 14.

Таким чином, при ціні в $599 (за новий) покупці отримують смартфон з актуальним дизайном, процесором, потужності якого вистачить ще на довго, чудовий екран, гарантію довгих оновлень (ще 3 роки – мінімум), одну з найкращих камер за свої гроші і крутий акумулятор.

2024-й обіцяє стати знаковим для Apple, оскільки компанія вперше за багато років запустить абсолютно нову лінійку продуктів. Разом з тим купертинівці серйозно оновлять планшети і порадують фанатів Apple Watch. УНІАН розповідав про п'ять гаджетів, яких ми найбільше чекаємо від Apple у 2024 році.

Також зібрали в одну замітку все, що вже відомо про iPhone 16. На відміну від iPhone 15, в новому поколінні змінитися має майже все, від розмірів екрана до появи штучного інтелекту.

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