Основний упор в новій MIUI зроблять на підвищенні продуктивності і конфіденційності.

"Мі Ю Ай", на якій працюють смартфони Xiaomi, Redmi і POCO, має низку недоліків, але не можна заперечувати, що це одна з найпопулярніших Android-оболонок в світі з великою спільнотою користувачів. Не дивно, що технопортали пишуть про мажорне оновлення прошивки Xiaomi так само часто, як про iOS 17.

Попри те, що наступну прошивку, скоріш за все, покажуть не раніше кінця 2023 року, нам вже відомі головні фішки оболонки, приблизна дата виходу, а також підтримувані моделі, які зможуть оновитися до MIUI 15. Дивимося і готуємося.

Що нового буде в MIUI 15

Очікується, що в MIUI 15 з'явиться оновлений інтерфейс в стилі Material You. Він, серед усього іншого, привнесе динамічні теми, що змінюються в залежності від часу доби, запущеного в цей момент додатка та інших факторів.

Відео дня

Однією з ключових особливостей, яку представлять як в MIUI 15, так і в Android 14, буде режим попереднього перегляду. У цьому режимі користувач зможе затиснути посилання, яка відкриється в невеликому вікні – так буде зрозуміло, варто відкривати її чи ні.

Ще одна крута функція – підтримка фотографій у форматі Ultra HDR. Це софтверна, а не апаратна фіча, тому вона буде доступна навіть на бюджетних Xiaomi. У Ultra HDR користувачеві буде доступно більше кольорів, знімки стануть яскравішими і насиченішими.

Крім того, в новій прошивці з'являться додаткові налаштування конфіденційності: наприклад, користувач зможе сам вибирати, які дозволи надати тому чи іншому додатку.

Які телефони отримають MIUI 15

Реліз нової MIUI відбудеться нескоро, але вже є попередній список смартфонів, які майже безпомилково отримають прошивку.

Xiaomi 13, 13 Ultra, 13 Pro, 13 Lite

Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12S Ultra, 12S, 12S Pro, 12 Pro Dimensity Edition, 12 Lite

Xiaomi 12T, 12T Pro

Xiaomi 11T, 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G, 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE, Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro

Xiaomi MIX 4, MIX FOLD, MIX FOLD 2, MIX FOLD 3

Xiaomi Civi 1S, Civi 2

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi Pad 6, 6 Pro

Redmi Note 11T Pro, 11T Pro Plus, 11R

Redmi Note 12 Speed, 12 Turbo Edition, 12 4G, 12 5G, 12S, 12 Pro 5G, 12 Pro Plus 5G, 12 Discovery Edition

Redmi K60, K60E,i K60 Pro

Redmi K50, K50 Pro, K50 Gaming, K50i, K50 Ultra

Redmi K40S

Redmi 11 Prime, 11 Prime 5G

Redmi 12C

Redmi 10 5G

Redmi Pad

Poco M4 5G, M4 Pro 5G

Poco M5, Poco M5s

Poco X4 GT

Poco X5 5G, X5 Pro 5G

Poco F5, F5 Pro 5G

Poco F4

Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими та припинив підтримку. Сумарно з початку 2023 року Xiaomi включила до такого списку 25 пристроїв, серед яких Xiaomi Mi Note 10 Lite, Xiaomi 11 Lite, Poco F3 та інші.

Коли вийде MIUI 15

Скоріш за все, MIUI 15 представлять на великій презентації Xiaomi в грудні разом з лінійкою Xiaomi 14.

Європейські користувачі отримають довгоочікуваний апдейт на початку 2024 року: першими – власники флагманських моделей Xiaomi 13, а найдовше виходу оновлення доведеться чекати недорогим Redmi 10C і Redmi 12C.

А тим часом власники iPhone вже можуть випробувати новеньку iOS 17, взявши на себе роль бета-тестера. Цього разу нововведень не так багато, втім, кілька цікавих фішок все-таки є, зокрема можливість перетворити смартфон в смарт-дисплей. До речі, аналогічно можна протестувати iPadOS 17, tvOS 17, macOS Sonoma і watchOS 10.

Варто зазначити, що оновлення iOS 17 не підтримує відразу кілька старих айфонів. Йдеться про iPhone 8, iPhone 8 Plus і легендарний iPhone X – перший телефон Apple з Face ID. Таким чином оновитися до iOS 17 можна на iPhone Xs і новіше.

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