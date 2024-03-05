У зв'язку з війною, стратегія європейської оборонної промисловості встановлює чітке, довготермінове бачення досягнення готовності оборонної промисловості в Євросоюзі.

Європейська комісія і високий представник ЄС Жозеп Боррель представили першу стратегію європейської оборонної промисловості на рівні Євросоюзу, яка передбачає більш тісну співпрацю з Україною, і запропонували амбіційний набір нових заходів для підтримки конкурентоспроможності та готовності європейської оборонної промисловості. Про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Зокрема, неспровокована агресивна війна Росії проти України ознаменувала повернення конфлікту високої інтенсивності на європейський континент.

У зв'язку з війною, стратегія європейської оборонної промисловості встановлює чітке, довготермінове бачення досягнення готовності оборонної промисловості в Євросоюзі.

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Таким чином, Єврокомісія сьогодні виступає з законодавчою пропозицією стосовно Європейської оборонно-промислової програми та визначає перелік заходів для забезпечення своєчасної доступності та постачання оборонної продукції. Ці кроки є першими негайними й основними засоби для втілення стратегії.

У стратегії перераховано проблеми, з якими наразі стикається європейська військово-технічна та промислова база, і можливості для повного використання потенціалу. Також визначено напрямок розвитку на наступне десятиліття. Зокрема, з метою посилення готовності європейської оборонної промисловості, країни-члени повинні більше і краще інвестувати, та діяти разом.

При цьому, для підтримки країн-членів у досягненні перерахованих цілей, стратегія встановлює комплекс заходів, серед яких відзначається важливість співробітництва з НАТО та стратегічними і міжнародними партнерами-однодумцями, і зокрема більш більш тісна взаємодія з Україною.

Пропонується розвивати тісніші зв'язки з Україною завдяки її участі в ініціативах Євросоюзу на підтримку європейської промисловості та стимулювання співпраці між оборонними промисловостями ЄС і України.

Також йдеться про важливість підтримки більш ефективного вираження колективних оборонних потреб держав-членів; забезпечення доступності всіх оборонних виробів за рахунок підвищення оперативності європейської військово-технічної та промислової бази; забезпечення того, щоб національні бюджети та бюджети ЄС підтримували необхідними коштами адаптацію європейської оборонної промисловості до нових умов безпеки тощо.

Разом з тим, стратегія встановлює показники, які спрямовані на вимірювання прогресу країн-член ЄС щодо готовності промисловості.

У цьому зв'язку, країнам-членам ЄС пропонуються такі заходи:

закуповувати до 2030 року не менше 40% оборонного обладнання на основі співробітництва;

до 2030 року забезпечити, аби вартість оборонної торгівлі всередині ЄС становила щонайменше 35% вартості оборонного ринку ЄС;

домогтися стійкого прогресу у здійсненні закупівель на рівні не менше 50% бюджету країн-членів на оборонні закупівлі в межах ЄС до 2030 року та 60% до 2035 року.

Співпраця України і ЄС в оборонній промисловості

Єврокомісія пропонує Європейському союзу способи стимулювати свою оборонну промисловість, щоб вона могла перейти в "режим військової економіки" у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

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