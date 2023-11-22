Таким чином компанія бореться з блокувальниками реклами, але, схоже, це не відноситься до Chrome.

Нещодавно багато користувачів почали скаржитися на те, що Google додала штучну 5-секундну затримку при завантаженні відео в YouTube через сторонній браузер. "Фішка" поширюється, наприклад, на Firefox та Opera.

Сьогодні Google відреагувала на скарги людей та фактично підтвердила, що навмисно уповільнює роботу YouTube. Однак зазначила, що вибір браузера не впливає на швидкість завантаження роликів, пише Android Authority.

За словами Google, це не збій і не помилка. Таким чином компанія бореться з розширеннями для блокування реклами за типом "AdBlock". Щоб позбутися затримки, компанія порадила видалити блокувальник або оформити платну підписку YouTube Premium, де немає рекламних інтеграцій.

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Користувачі, у яких увімкнено блокування реклами, можуть зіткнутися з неоптимальними умовами перегляду, незалежно від використовуваного браузера – Google.

Хоч компанія спростувала залежність швидкості завантаження від браузера, є відомості, що помітна затримка при завантаженні інтерфейсу YouTube зникає при переході зі сторонніх браузерів на Chrome.

Також користувачі помітили, що YouTube завантажується абсолютно нормально в Firefox, якщо встановити спеціальне розширення, яке приймає браузер за Chrome. Цілком можливо, Google зараз проводить тестування блокування і уповільнення завантаження в сторонніх браузерах, а потім почне це робити і в Chrome.

Нагадаємо, починаючи з листопада, YouTube розгорнув широкомасштабну боротьбу з блокувальниками реклами. Користувачам по всьому світу почали приходити попередження, де пропонується вимкнути блокувальники реклами і дивитися відеоролики з нею. Або ж перейти на платну версію YouTube Premium.

Поки що обмеження переважно зачіпає тих глядачів, у кого встановлено AdBlock. Наприклад, uBlock Origin все ще успішно блокує рекламу на YouTube.

Раніше стало відомо, що влітку 2024 року у Chrome зникне можливість блокувати рекламу. І єдиною альтернативою залишиться перехід на Firefox, де розширення працюють в штатному режимі.

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