Деякі користувачі YouTube скаржаться, що завантаження відео на платформі відбувається набагато повільніше, ніж раніше. Найцікавіше, що час завантаження збільшується, якщо ви використовуєте будь-який браузер, окрім Chrome або Edge.
На ситуацію звернув увагу тематичний ресурс gHacks. З цією проблемою стикаються багато користувачів сторонніх браузерів: наприклад, Firefox або Opera. Очевидно, Google навмисно уповільнює роботу YouTube, щоб люди переходили до свого браузера.
Користувачі найчастіше скаржаться на темну сторінку завантаження під час запуску відео на YouTube – ця затримка може зайняти до 5 секунд. Очевидно, це пов'язано з тим, що Google додала спеціальний код через Javascript, який дійсно уповільнює сторінку на пару секунд. А оскільки Javascript кожного разу перевіряє браузер перед запуском, він може розрізняти Chrome і інші браузери.
Експерти запропонували кілька варіантів розв'язання цієї проблеми. Найпростіше – встановити спеціальне розширення для Firefox або для браузерів на базі Chromium. Як результат, YouTube почне приймати ваш браузер за Chrome.
Є й інші обхідні шляхи, більш складні в реалізації, також в окремих випадках допомагає запуск YouTube в режимі інкогніто. Сама Google ніяк не коментує цю проблему.
Раніше стало відомо, що з червня 2024 року у Google Chrome зникне можливість блокувати рекламу. І єдиною альтернативою залишиться перехід на Mozilla Firefox, де розширення працюють в штатному режимі.
YouTube "закручує гайки" тим, хто користується блокувальником реклами
На початку цього місяця Ютуб почав ініціативу по боротьбі з блокуванням реклами на своїй платформі. Користувачам почали приходити попередження, що пропонує вимкнути блокувальники реклами і дивитися відеоролики з нею. Або ж перейти на платну версію YouTube Premium.
Водночас користувачі зазначають, що обмеження переважно торкнулося тих, у кого встановлено AdBlock. Наприклад, uBlock Origin все ще успішно блокує рекламу на YouTube. У будь-якому випадку, в майбутньому дивитися будь-який контент без реклами стане все складніше.