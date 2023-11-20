Сама Google ніяк не коментує цю проблему, але є припущення, що компанія навмисно уповільнює роботу YouTube, щоб люди переходили на їх браузер.

Деякі користувачі YouTube скаржаться, що завантаження відео на платформі відбувається набагато повільніше, ніж раніше. Найцікавіше, що час завантаження збільшується, якщо ви використовуєте будь-який браузер, окрім Chrome або Edge.

На ситуацію звернув увагу тематичний ресурс gHacks. З цією проблемою стикаються багато користувачів сторонніх браузерів: наприклад, Firefox або Opera. Очевидно, Google навмисно уповільнює роботу YouTube, щоб люди переходили до свого браузера.

Користувачі найчастіше скаржаться на темну сторінку завантаження під час запуску відео на YouTube – ця затримка може зайняти до 5 секунд. Очевидно, це пов'язано з тим, що Google додала спеціальний код через Javascript, який дійсно уповільнює сторінку на пару секунд. А оскільки Javascript кожного разу перевіряє браузер перед запуском, він може розрізняти Chrome і інші браузери.

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Експерти запропонували кілька варіантів розв'язання цієї проблеми. Найпростіше – встановити спеціальне розширення для Firefox або для браузерів на базі Chromium. Як результат, YouTube почне приймати ваш браузер за Chrome.

Є й інші обхідні шляхи, більш складні в реалізації, також в окремих випадках допомагає запуск YouTube в режимі інкогніто. Сама Google ніяк не коментує цю проблему.

Раніше стало відомо, що з червня 2024 року у Google Chrome зникне можливість блокувати рекламу. І єдиною альтернативою залишиться перехід на Mozilla Firefox, де розширення працюють в штатному режимі.

YouTube "закручує гайки" тим, хто користується блокувальником реклами

На початку цього місяця Ютуб почав ініціативу по боротьбі з блокуванням реклами на своїй платформі. Користувачам почали приходити попередження, що пропонує вимкнути блокувальники реклами і дивитися відеоролики з нею. Або ж перейти на платну версію YouTube Premium.

Водночас користувачі зазначають, що обмеження переважно торкнулося тих, у кого встановлено AdBlock. Наприклад, uBlock Origin все ще успішно блокує рекламу на YouTube. У будь-якому випадку, в майбутньому дивитися будь-який контент без реклами стане все складніше.

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