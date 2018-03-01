На Тернопільщині планується створити 56 ОТГ

Серед них будуть 12 існуючих громад без змін, 30 існуючих громад з розширенням та 14 нових громад.

На Тернопільщині планується створити 56 об'єднаних територіальних громад.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, до такого рішення прийшли члени робочої групи з підготовки перспективного плану формування територій громад області, які сьогодні презентували свій проект.

Зокрема, комісія розглянула пропозиції щодо внесення змін, які насамперед стосуються визначення потенційних центрів громад та їхніх меж на неохопленій попереднім перспективним планом території, а також визначення територій рад, які доєднаються до уже існуючих громад.

Поданим на розгляд проектом змін передбачається надання можливості та стимулювання існуючих рад до приєднання в уже сформовані ОТГ. Попередньо пропонується створити 56 перспективних громад, серед яких будуть 12 існуючих громад без змін, 30 існуючих громад з розширенням та 14 нових громад.

Як зазначили в ОДА, 2018 рік повинен стати вирішальним у втіленні реформи децентралізації, для цього в області створено сприятливі умови та налагоджено тісну комунікацію між представниками влади та громадськості.