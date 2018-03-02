На Тернопільщині внаслідок пожежі в гаражному ангарі згоріло два автомобілі, ще один пошкоджено (фото)

Під час гасіння врятовано дві будівлі (житлову й господарську) та автомобіль.

На Тернопільщині внаслідок пожежі в гаражному ангарі згоріло два автомобіль, ще один пошкоджено.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 1 березня на пункт зв’язку 18-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу гаражного приміщення ангарного типу в с. Козівка Козівського району.

Загорання виникло орієнтовно о 7.39. На момент прибуття співробітників пожежно-рятувальної служби площа горіння становила близько 120 м кв, пожежа швидко набирала обертів.

На місці події працювали черговий та резервний караули ДПРЧ-18 Управління та дві одиниці техніки. На гасіння та захист від вогню двох суміжних будівель залучалась ланка газодимозахисної служби.

В екстремальних умовах високої температури та значного задимлення, о 8.23 рятувальники локалізували пожежу, а о 9.10 її ліквідували. Під час гасіння врятовано дві будівлі (житлову й господарську) та автомобіль.

Вогнем знищено гараж площею 120 м кв, обладнання для ремонту автомобілів, 2 легкових автомобіля («ВАЗ-21099» та «Ford Scorpio»), пошкоджено автомобіль «Mercedes-Benz».

Обставини виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.