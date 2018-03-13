На Тернопільщині невідомі підірвали вибухівку на подвір’ї місцевого підприємця

13:23, 13 березня 2018
Тернопіль
318 0
фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, вибух пролунав сьогодні 13 березня близько 2 год ночі. Внаслідок вибуху у будинку вибито вікна, пошкоджена штукатурка та вхідні двері.

Люди не постраждали. 

На місце події слідчо-оперативна група та вибухотехніки виявили залишки невстановленого предмету від піротехнічного чи вибухового пристрою. Їх передали на дослідження в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 ч. 4 ККУ ( хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #вибух#Тернопільщина