На Тернопільщині під час сімейної сварки дружина ножем важко поранила свого 45-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка саме готувала вечерю, коли чоловік прийшов додому підвипивший і почав сварку. У розпалі гніву господиня встромила йому у живіт ножа, яким саме різала овочі. Зрозумівши, що накоїла, жінка викликала швидку, а медики повідомили про випадок правоохоронців.

Чоловік, втративши 2,5 л крові, зараз перебуває в реанімації, за його життя борються медики.

Жінці поліцейські інкримінують ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).