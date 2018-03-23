Керівники Тернопільщини привітали параолімпійця Тараса Радя із здобутою перемогою у Пхьончхані (фото)

Біатлоністи є гордістю Тернопільської області зокрема та гордістю держави загалом.

Керівники Тернопільщини привітали параолімпійця Тараса Радя із здобутою перемогою у Пхьончхані.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у зустірі з чемпіоном взяли участь голова ТОДА Степан Барна, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук та міський голова Тернополя Сергій Надал. Розділити радість від перемоги та успіху Тараса разом з ним прийшли і його батьки та тренер.

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«Завдяки перемогам наших спортсменів Україна відома в усьому світі. Такі перемоги вселяють надію і віру у те, що незважаючи на жодні життєві обставини, коли людина мобілізується – вона перемагає. Успіхи наших спортсменів приносять гордість і славу для Тернопільщини і для всієї України. Тому дякую тренеру за значну роботу, яку він проводить. Дякую батькам за підтримку Тараса та його мотивацію. Жодна перемога не дається легко, адже це важка праця перш за все над собою. Тому наше завдання – підтримувати та розвивати спорт в області, щоб лише примножувати такі здобутки!», – сказав під час зустрічі Барна.

Він зауважив, що біатлоністи є гордістю Тернопільської області зокрема та гордістю держави загалом. Відтак, сьогодні тривають перемовини, щоб на базі біатлонної бази в Підгородньому зробити олімпійський центр зимових видів спорту, який буде у державній власності. Це дозволить належним чином фінансувати базу, навести там порядок й забезпечити ефективне функціонування.

Барна також відзначив, що Міністерство молоді та спорту оперативно виплатило чемпіонам і призерам зимових Паралімпійських ігор-2018 державні винагороди: за І місце – 125 тис. дол. США, які отримав і Радь, а це понад 3 млн грн, за ІІ місце – 80 тис. дол. США, за ІІІ місце – 55 тис. дол. США.

Довідка УНІАН. 18-річний Тарас Радь став наймолодшим чемпіоном ХІІ зимових параолімпійських ігор, що відбулися в південнокорейському місті Пхьончхані.

Він здобув золоту медаль на середній дистанції (12,5 км) у біатлоні 13 березня.