Радь здобув перемогу у біатлонній чоловічій гонці на середній дистанції (12,5 км) серед сидячих спортсменів.

Тернополянин Тарас Радь здобув золоту медаль на ХІІ Паралімпіаді.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністарції, Радь приніс для українскьої збірної четверту золоту медаль і став першим в історії українських зимових паралімпійських видів спорту паралімпійським чемпіоном у 18 років!

Радь здобув перемогу у біатлонній чоловічій гонці на середній дистанції (12,5 км) серед сидячих спортсменів.

Після двох вогневих рубежів він захопив лідерство, але перевага над американцем Соулем рівнялася тільки 2,1 с. Однак два хибні постріли американця на наступному рубежі дозволили Радю збільшити перевагу до 34,5 с.

У підсумку тернопільський спортсмен фінішував першим (0 промахів).