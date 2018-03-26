На обробку виклику та ліквідацію пожежі рятувальником знадобилося лише 11 хвилин.

На Тернопільщині рятувальники загасили пожежу іномарки.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 25 березня о 17.14 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу легкового автомобіля у місті Збараж.

На виклик направили черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини управління. Рятувальники, які прибули на місце виклику, виявили, що загорання виникло у моторному відсіці легкового автомобіля «Volkswagen Passat».

Працівники ДСНС о 17.21 загорання локалізували, а о 17.25 – ліквідували.