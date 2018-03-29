На Тернопільщині протестувальники майже дві години блокували дорогу державного значення

Протестувальники близько двох годин безперервно рухалися на нерегульованому пішохідному переході поблизу тернопільського аеропорту.

На Тернопільщині люди, які перекривали рух в центрі Тернополя, перенесли акцію просту на дорогу державного значення за межами міста.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у післяобідню пору акція протесту, яка розпочалася вранці на вул. Листопадовій, продовжилася на автодорозі державного значення «Стрий–Тернопіль–Кропивницький–Знам'янка».

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Протестувальники близько двох годин безперервно рухалися на нерегульованому пішохідному переході поблизу тернопільського аеропорту. Вони вимагали відкриття прокураторою кримінального провадження та недопущення закриття обласної Тернопільської комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв, яку учора на сесії обласної ради депутати вирішили реорганізувати та об’єднати із міською ЗОШ №21.

Правопорядок на місці події забезпечували правоохоронці та працівники патрульної поліції. О 16 год акція протесту завершилася.

Під час перекриття дороги люди пропускали лише рейсові автобуси, натомість близько 200 автомобілів опинилося в заторах.

Після акції протесту її учасники вирушили в облраду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 10.30 представники педколективу школи мистецтв та батьки учнів перекрили дорогу біля обласної прокуратури в центрі Тернополя.

Причиною протесту стало вчорашнє рішення облради про приєднання обласної школи мистецтв із міською ЗОШ №21. В облраді таке рішення мотивують тим, що після змін в освітньому законодавстві на заклад, який до цього перебував у підпорядкуванні управління культури, уже не буде фінансування. Працівники школи ж переконанні, що причиною реорганізації є земельна ділянка в центрі міста, яка закріплена за їхньою школою і яку, начебто, хочуть віддати під парковку для новозбудованого поруч будинку.

Одразу після прийнятого учора на сесії рішення працівники школи учора звернулися в прокуратуру.

В прес-службі обласної прокуратури кореспонденту УНІАН повідомили, що наразі очікують офіційного рішення облради для його вивчення. У разі виявлення порушень прокуратура подаватиме позов до суду в інтересах школи.