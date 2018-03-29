У Тернополі 50 осіб на годину перекрили дорогу в центрі міста, протестуючи проти реорганізації обласної школи мистецтв (відео)

Люди вимагали не допустити закриття Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв.

У Тернополі 50 осіб перекрили дорогі в центрі міста, протестуючи проти реорганізації обласної школи мистецтв.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, акцію протесту на вулиці Листопадовій з одностороннім рухом, на пішоходному переході навпроти міської ради та поблизу обласної прокуратури влаштували о 10.30 представники педколективу школи мистецтв та батьки учнів.

Люди вимагали не допустити закриття Тернопільської обласної комунальної експериментальної комплексної школи мистецтв.

Близько 50 учасників акції орієнтовно годину безперервно рухалися на нерегульованому пішохідному переході. Для забезпечення правопорядку на місце події виїжджали 10 працівників поліції.

Читайте такожУ Тернополі 12-13 травня на фестивалі «Цвіт вишиванки» встановлюватимуть черговий рекорд

Рішення про приєднання обласної школи мистецтв із міською ЗОШ №21 депутати облради прийняли учора. В облради таке рішення мотивують тим, що після змін в освітньому законодавстві на заклад, який до цього перебував у підпорядкуванні управління культури, уже не буде фінансування. Працівники школи ж переконанні, що причиною реорганізації є земельна ділянка в центрі міста, яка закріплена за їхньою школою і яку, начебто, хочуть віддати під парковку для новозбудованого поруч будинку.

Одразу після прийнятого учора на сесії рішення працівники школи учора звернулися в прокуратуру.

В прес-службі обласної прокуратури кореспонденту УНІАН повідомили, що наразі очікують офіційного рішення облради для його вивчення. У разі виявлення порушень прокуратура подаватиме позов до суду в інтересах школи.

Тим часом самі протестувальники мають намір сьогодні перекрити ще рух на Збаразькому кільці, на якому скупчені транспортні артерії при в’їзді зі східної сторони у місто.