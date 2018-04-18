В Тернополі на АЗС чоловік хотів перерізати собі горло

Закривавленому чоловікові патрульні надали домедичну допомогу і викликали карету швидкої.

43-річний чоловік намагався закінчити життя самогубством на АЗС.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернопільської області, 16 квітня, близько 22-ї години, небайдужі тернополяни повідомили про чоловіка, який хотів накласти на себе руки на одній з АЗС.

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«Хочете я вам покажу кіно?» – кричав 43-річний чоловік і різав шию одноразовим лезом.

Закривавленому чоловікові патрульні надали домедичну допомогу і викликали карету швидкої.

Його госпіталізували у медичний заклад.