В Тернополі на АЗС чоловік хотів перерізати собі горло
11:27, 18 квітня 2018Тернопіль
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Закривавленому чоловікові патрульні надали домедичну допомогу і викликали карету швидкої.
Його госпіталізували у медичний заклад / фото УНІАН
43-річний чоловік намагався закінчити життя самогубством на АЗС.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернопільської області, 16 квітня, близько 22-ї години, небайдужі тернополяни повідомили про чоловіка, який хотів накласти на себе руки на одній з АЗС.
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«Хочете я вам покажу кіно?» – кричав 43-річний чоловік і різав шию одноразовим лезом.
Закривавленому чоловікові патрульні надали домедичну допомогу і викликали карету швидкої.
Його госпіталізували у медичний заклад.
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