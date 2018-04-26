Апеляційний суд Тернопільщини залишив убивцю дівчини за ґратами

Захисник обвинуваченого у поданій апеляції просив колегію зважити на стан здоров'я свого підзахисного та його невиліковну хворобу й пом'якшити призначене районним судом покарання.

Апеляційний суд відхилив прохання пом’якшити вирок, та залишив убивцю за ґратами на 14 років.

Як повідомили УНІАН в прес-службі апеляційного суду Тернопільської області, 24 квітня 2018 року колегія суддів апеляційного суду Тернопільської області розглянула у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференцзв'язку апеляційні скарги захисника обвинуваченого та обвинуваченого Івана С.

Вироком Борщівського районного суду Тернопільської області від 30 серпня 2017 року раніше неодноразово судимого за тяжкі злочини 34-річного Івана С. визнано винним за ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний із проникненням у житло, інше приміщення), ч.4 ст.187, (розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), п.6 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів) та засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Судом встановлено, що 20 грудня 2014 року Іван С., прикривши обличчя шарфом, зайшов у магазин «Живі квіти» м. Чортків і, пригрозивши продавцю ножем, заштовхав її у підсобне приміщення, де зв’язав руки та відкрито забрав 200 грн. готівки і акумулятор до мобільного телефону «Samsung GT- S5300» вартістю 200 грн. Крім того, у торговому залі магазину Іван С. викрав із каси 6 тис. 800 грн. денної виручки й втік із місця події.

15 січня 2015 року обвинувачений Іван С., перебуваючи на вулиці Князя Василька м. Теребовля, проник у торговий павільйон та умисно наніс декілька ударів ножем 23-річній продавцю Тетяні В. Таким чином, убив її, забрав 2 тис. 820 грн. готівки і втік з місця події.

У поданій апеляційній скарзі обвинувачений провину визнав частково і просив направити справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.

Захисник обвинуваченого у поданій апеляції просив колегію зважити на стан здоров'я свого підзахисного та його невиліковну хворобу й пом'якшити призначене районним судом покарання.

Заслухавши суддю доповідача та думку учасників процесу, вивчивши матеріали справи, колегія суддів прийшла до висновку про можливість частково змінити вирок суду першої інстанції, призначивши Івану С. остаточне покарання у виді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В решті вирок залишено без змін.