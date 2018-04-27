На Тернопільщині вшанують 75-ті роковини Молотківської трагедії

Під час вшанування роковин відбудеться урочисте відкриття пам’ятного знаку «Усім загиблим за волю і незалежність України» на центральній площі села.

На Лановеччині вшанують жертв Молотківської трагедії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у селі Молотків, що на Лановеччині, 29 квітня вшанують пам’ять місцевих мешканців, які 75 років тому стали жертвами нацистів.

На згадку про ті страшні події у відродженому Молоткові споруджено меморіальний комплекс із пам'ятним знаком на місці кузні, де гітлерівці живцем спалили 17 осіб, символічною вулицею, на якій розташовані пам'ятник Скорботній Матері, обгорілий дуб, залишки будинків, краєзнавчий музей «Молотківська трагедія».

Під час вшанування роковин відбудеться урочисте відкриття пам’ятного знаку «Усім загиблим за волю і незалежність України» на центральній площі села.

Довідково: село Молотків знаходиться на території Лановецького району, на межі Хмельницької і Тернопільської областей.

29 квітня 1943 року там сталася страшна трагедія. Нацисти на 12-ти машинах, броньовику і танкетці вдерлися в с. Молотків. Село оточили нацисти, підпалені усі помешкання. У сільській кузні спалили живцем 17 осіб. Того дня нацисти замордували 617 невинних людей, в тому числі 92 дитини.

В 1967 році закладено і встановлено обеліск жертвам нацистської екзекуції. До 40-річчя перемоги у Другій світовій війні 9 травня 1985 року, в пам’ять про загибель односельчан відкрито меморіальний комплекс „Молотківська трагедія”.