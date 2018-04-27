Поліція Тернопільщини на травневі вихідні працюватиме в посиленому режимі

Рятувальники у свою чергу наголосили на правилах поводження з вогнем та на водоймах.

Посилені патрулі працюватимуть як у населених пунктах, так і на автошляхах області.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, самих громадян завчасно просять не провокувати ситуацію: не використовувати заборонену символіку та не порушувати громадський порядок. З таким проханням до мешканців міста та області звернувся начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

У ці дні, каже керівник, правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, оскільки безпека громадян - основне завдання поліції.

“Щодня відповідна кількість працівників поліції буде заступати на чергування. В першу чергу ми будемо звертати увагу на безпеку майна та помешкань громадян, додаткові мобільні групи, як поліцейські в формі, так у цивільному одязі, працюватимуть у Тернополі та по великих населених пунктах краю”, - зазначив Олександр Богомол.

Просить головний поліцейський області попіклуватися про власне майно і самих мешканців Тернополя та регіону, а також повідомляти на лінію "102" про будь-які правопорушення, підозрілих людей чи предмети, звертати увагу на іноземців кавказької національності.

“Посилені наряди чергуватимуть і на автошляхах Тернопільщини. Це будуть як патрульні поліцейські, так і групи реагування патрульної поліції територіальних підрозділів. Водії нехтують правилами дорожнього руху - серед іншого вони сідають за кермо у стані алкогольного сп'яніння, перевищують швидкість та забувають використовувати ремені безпеки. І закінчується таке ігнорування правил трагічно”, - додає Олександр Богомол.

Нагадав Олександр Богомол і про нагляд за велосипедами, дитячими візочками та дороговартісним майном, залишеним у автівках. Забуті речі стають легкою наживою для злодіїв.

Про безпеку під час відпочинку на природі, а зокрема у лісах, нагадав начальник управління ДСНС в Тернопільській області Віктор Маслей. Рятувальник наголосив на правилах поводження з вогнем та на водоймах.