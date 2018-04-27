В Тернополі на кладовищі викопали міну

Вилучені боєприпаси фахівці вивезли у спеціально відведені місця і знищили шляхом контрольованого підриву.

На Микулинецькому кладовищі викопали міну часів Другої світової війни, ще п’ять снарядів виявили в селі на Тернопільщині.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 26 квітня в Тернополі на вул. Микулинецькій, на території кладовища, під час копання могили виявлено мінометну міну, калібром 82 мм, часів Другої світової війни.

Того ж дня в с. Озерна Зборівського району, групою піротехнічних робіт під час обстеження території виявлено 5 артилерійських снарядів, калібром 76, 105 та 150 мм, часів Другої світової війни.

Вилучені боєприпаси фахівці вивезли у спеціально відведені місця і знищили шляхом контрольованого підриву.