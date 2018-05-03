Барна представив нового керівника Чортківської РДА

Очільницею Чортківського району відтепер стала Оксана Чайчук.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна представив працівникам Чортківської райдержадміністарції нового керівника.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністарції, згідно з розпорядженням Президента України Петра Порошенка очільницею Чортківського району стала Оксана Чайчук.

«Вибір голови районної державної адміністрації – це надзвичайно складна процедура, адже до керівника району мають бути відповідні вимоги, серед яких основне – це максимальна працездатність. Бо саме цей критерій є вимогою часу. Тому сподіваюся, що з Оксаною Чайчук у нас буде добра співпраця та командна робота, і не лише в частині співпраці з обласною державною адміністрацією, а й з владою міста Чортків та Чортківської районної ради», – зауважив Барна під час представлення громаді голови РДА.

У свою чергу Чайчук подякувала керівництву держави та області за висловлену довіру.

«Очолювати район – велика честь і, водночас, велика відповідальність. Тому перед собою ставлю високі завдання. Це перш за все пріоритетні питання: реформа в сільській медицині, освіті, будівництво нових доріг, створення кооперативів і фермерських господарств, нових робочих місць, підняття заробітної плати. Буду також працювати над покращенням рівня життя мешканців району. Готова до конструктивної праці і діалогу, до командної роботи з міською та районною радами, зі всіма, без винятку, сільськими радами, з об’єднаними територіальними громадами, готова до співпраці з усіма політичними силами і громадськими організаціями району, з підприємствами і підприємцями, зі всіма тими, хто буде будувати конструктивну роботу та надавати пропозиції щодо покращення соціально-економічних показників нашого району», – сказала під час свого виступу Чайчук.