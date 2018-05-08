Платники Тернопільщини за січень-квітень перерахували до Зведеного бюджету 1,8 мільярдів гривень
09:38, 08 травня 2018Тернопіль
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Це на 28,1% більше, ніж минулого року.
Платники Тернопільщиниза січень-квітень перерахували до Зведеного бюджету 1,8 мільярдів гривень / фото УНІАН
Платники Тернопільщини за січень-квітень перерахували до Зведеного бюджету 1,8 мільярдів гривень.
Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 396,7 мільйонів гривень або 28,1% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Із загальної суми до держбюджету впродовж 4 місяців 2018 року перераховано 777,8 мільйонів гривень. Місцеві скарбниці впродовж цього часу отримали 1,27 мільярди гривень.
Надходження до державного бюджету порівняно з аналогічним періодом зросли на 188,3 мільйонів гривень, до місцевих – на 208,3 мільйонів гривень.
Як повідомляв УНІАН, до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 142 мільйонів гривень єдиного податку
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