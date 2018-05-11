У Тернополі понад 500 держслужбовців взяли участь в флеш-мобі «ОДА у вишиванці» (фото)

Фестиваль «Цвіт вишиванки» відбудеться 12-13 травня у Тернополі в парку ім. Т. Шевченка.

У Тернополі понад 500 держслужбовців взяли участь в флеш-мобі «ОДА у вишиванці».

Як повідомили УНІАН в прес-службі ТОДА, захід приурочили 10-му ювілейному фестивалю «Цвіт вишиванки», який розпочнеться завтра в Тернополі, та Дню матері.

Загалом біля центрального входу у Тернопільську облдержадміністрацію сьогодні вранці у вишиванках зібралися понад 500 працівників облдержадміністрації, обласної ради та державних установ. Також на фасаді ОДА вивісили велетенське полотно з візерунками вишиванок розміром 20х11 м.

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Фестиваль «Цвіт вишиванки» відбудеться 12-13 травня у Тернополі в парку ім. Т. Шевченка.

Під час фесту майстри народних художніх промислів проведуть майстер-класи, також відбудеться спецпогашення поштових конвертів та листівок, присвячених Х Всеукраїнському фестивалю національної вишивки та костюма «Цвіт вишиванки».

В програмі заходу – презентація вишитих рушників з 17-ти районів Тернопільщини та Тернополя, конкурс на кращий вишитий герб України, області, району, міста, селища, села.

Обіцяють організатори й встановити рекорд України «Найбільша кількість депутатів усіх рівнів у вишиванках на одній локації» в категорії «Масові заходи».