На Тернопільщині з дна річки витягли 6 боєприпасів часів Другої світової війни
14:45, 18 травня 2018Тернопіль
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Було знайдено мінометні міни калібром 120 та 82 мм, 3 артилерійських снаряди, калібром 76 мм та ручну гранату РГД-33.
Боєприпаси дістали із дна річки
На Тернопільщині з дна річки витягли 6 боєприпасів часів Другої світової війни.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 17 травня о 10.47 водолази Чортківської рятувально-водолазної станції при проведенні щорічного обстеження акваторії та дна річки Серет виявили та витягнули на берег 6 боєприпасів.
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Зокрема, було знайдено мінометні міни калібром 120 та 82 мм, 3 артилерійських снаряди, калібром 76 мм та ручну гранату РГД-33.
Небезпечні знахідки передано фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.
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