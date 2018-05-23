"Ми плануємо збудувати 18 нових амбулаторій на території області", - зазначив Барна.

На Тернопільщині діятиме 17 районних центрів первинної допомоги, на базі яких функціонуватимуть амбулаторії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, це передбачено розпорядженням про план спроможної мережі надання первинної медичної допомоги в області, підписаним головою ОДА Степаном Барною.

«Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості є одним із пріоритетних напрямів державної політики у сферах охорони здоров'я та регіонального розвитку. Саме тому важливо, щоб виділених на область 179 млн грн гривень на розвиток сільської медицини якнайкращим чином відобразилися на якості надання медичних послуг», – наголосив Барна.

Він зазначив, що первинна медико-санітарна допомога в Тернопільській області складається з 22-ох центрів первинної медико-санітарної допомоги, два з яких діють у складі Тернопільського та Монастириського районних територіальних медичних об’єднань та чотири – в складі ОТГ (смт Заводське Чортківського району, с. Заложці Зборівського району, м. Ланівці, м. Шумськ), 215-ти амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (в тому числі – 16 в Тернополі) та 734-ох фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів.

«Ми плануємо збудувати 18 нових амбулаторій на території області. Водночас, важливо сьогодні працювати над стимулюванням випускників медичних навчальних закладів області йти на роботу, особливо сімейними лікарями у село, тому частина амбулаторій мають бути перепрофільовані під житло для молодих спеціалістів», – зазначив Барна.

Він також нагадав, що згідно з ініціативою Президента України Петра Порошенка частину коштів із виділених 179 млн грн планується спрямувати на придбання автомобілів для сімейних лікарів та на осучаснення медичного обладнання.

«Це дасть можливість вирішити питання пов’язані з функціонуванням і якістю медичних послуг на селі», – переконаний голова ОДА.

Він також повідомив, що в області планується провести реконструкцію в 35 амбулаторіях та капітальний ремонт – у 45-ти.