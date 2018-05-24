У Тернополі затримали чоловіка, яка вирішив голим поспати у відпочинковій зоні

Прибувши на місце виклику, інспектори розбудили чоловіка і попросили вдягнутися. Після того, доставили до відділку поліції.

У Тернополі затримали 44-річного чоловіка, яка вирішив голим поспати у відпочинковій зоні.

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Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, учора в обідню пору до патрульних звернувся тернополянин і повідомив, що на пляжній зоні відпочинкової території «Циганка» спить чоловік без одягу, чим бентежить маленьких дітей та їхніх мам, які гуляють поруч.

Прибувши на місце виклику, патрульні виявили голого чоловіка, який лежав на землі. Від нього чутно було запах алкоголю. Інспектори розбудили його та попросили вдягнутися. Після того, доставили до відділку поліції, де встановили його особу.

На 44-річного тернополянина патрульні склали два адмінматеріали за дрібне хуліганство та появу в громадському місці у п’яному вигляді.