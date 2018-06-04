На Тернопільщині шахрай, назвавшись мольфаром, видурив в місцевого жителя 25 тисяч гривень

Обдурений мешканець Збаразького району розповів, що з «мольфаром» його повідомили знайомі

На Тернопільщині шахрай, назвавшись мольфаром, видурив в місцевого жителя 25 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, обдурений мешканець Збаразького району розповів, що з «мольфаром» його повідомили знайомі. Під час спільного застілля довірливий чоловік розповів, що його син перебуває на заробітках, а він живе сам, оскільки його дружина трагічно загинула в Італії.

При цьому невідомий одразу запевнив, що як сатисфакцію він досить скоро отримає велику суму грошей. Невдовзі чоловіку подзвонив син з-за кордону і розповів, що до нього телефонував якийсь адвокат з Італії і хоче зв’язатися у соцмережі. Житель Збаражчини прочитав на сторінці в невідомого, що той є представником юридичної фірми, яка займається проблемами українців в Італії.

Під час переписки "адвокат" повідомив, що чоловіку виплатять страхівку за смерть дружини – орієнтовно 250-300 тисяч євро. Для цього потрібно виготовити закордонний паспорт та підготувати пакет документів.

Коли пор цю новину дізнався «мольфар», він порадив для пришвидшення процедури провести ритуал привернення гршей.

Для цього сказав підготувати 1% від суми, яка має йому надійти, свячену воду, ікону та землю з могили дружини. Коли селянин виніс гроші в кульку, шахрай послав його додому принести землю. Повернувшись власник будинку побачив загіпсовану суміш у ящику, з якої стирчав целофановий кульок. «Мольфар» запевнив, що гроші там і наказав не розбивати ящик, доки не надійдуть кошти з Італії.

Невдовзі «адвокат» на сторінці в соцмережі перестав відписувати, не відповідав на дзвінки і віщун. А коли чоловік дізнався, що «мольфар» ще й позичив в односельчанина 1,5 тис. доларів і досі їх не повернув, то звернувся в поліцію.

Поліцейські під час зйомки на відеокамеру розвалили гіпсовий сховок, там грошей не було – лише ікона та целофан.

Довірливий чоловік втратив 25 тис. грн.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 ККУ.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу шахрая.

Ним виявився 32-річний житель Львівської області. Його місце перебування встановлюється.