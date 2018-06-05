Крадені прикраси жінка здавала до ломбардів, а виручені гроші витрачала на власні потреби.

На Тернопільщині викрили 32-річну помічницю виховательки, яка викрадала в дітей золоті прикраси.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, за тиждень до поліцейських надійшли повідомлення від чотирьох потерпілих у Чорткові. Усі заявили про те, що в їхніх дітей викрадено вироби із золота – три сережки та хрестик. Батьки спочатку думали, що діти загубили прикраси, проте зважаючи на масовість пропаж, таки вирішили звернутис яв поліцію.

Оперативними заходами поліцейським вдалося встановити, що до злочину може бути причетна 32-річна чортківчанка, співробітниця дошкільного закладу. Врешті зловмисниця у скоєному зізналася, що крадені прикраси здавала до ломбардів, а виручені гроші витрачала на власні потреби.

Щодо неї відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.