До Тернопільської ОТГ увійдуть лише Козлів, Курівці, Малашівці і Чернихівці. Села Велика Березовиця, Великі Бірки та Смиківці наразі залишаються поза всіма ОТГ.

Більшість прилеглих до Тернополя сіл відмовилися приєднуватися до Тернопільської ОТГ.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 200 жителів довколишніх сіл прийшли сьогодні на сесію облради і відстояли своє право на самостійні ОТГ.

Відтак за перспективний план формування громад Тернопільської області, який передбачає створення біля Тернополя ще 4 нових ОТГ окрім вже двох діючих, сьогодні проголосували 53 із 54 зареєстрованих депутатів, один утримався.

Зокрема буде створено ОТГ з центром і Білій, Підгородньому, Настасові та Острові. До Тернопільської ОТГ увійдуть лише Козлів, Курівці, Малашівці і Чернихівці. Села Велика Березовиця, Великі Бірки та Смиківці наразі залишаються поза всіма ОТГ.

Депутат Володимир Болєщук під час виступу відзначив наполегливість людей, завдяки якій їм вдалося досягнути бажаного для себе результату.

«Завдяки вашій напористості, вашій чіткій позиції, що вам не байдужа доля ваших дітей сьогодні буде прийняте рішення, яке відповідає інтересам громад. А далі ми покажемо, що можемо співпрацювати з Тернополем, але на рівноправних відносинах», – сказав депутат.

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Однією з причин, чому жителі прилеглих сіл не хотіли об’єднуватися з Тернополем, є систематичні земельні скандали, які супроводжують каденцію міського голови від ВО «Свобода» Сергія Надала, провали в комунальній сфері, просування в місті екологічно небезпечних торф’яних котелень, забудова парків.

Особливе несприйняття в жителів прилеглих сіл викликало нещодавнє запровадження керівництвом міста «Картки тернополянина» та підвищення цін у дошкільних закладах для дітей, які не мають тернопільської прописки, що обмежило конституційні права людей.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова ТОДА Степан Барна доручив головам 28 сільрад, керівництву Тернополя та вже створених ОТГ до 8 червня визначитися, у складі якої громади вони бачать свій населений пункт.

Зумовлені ці листи були тим, що 5 червня на сесії облради не вдалося затвердити перспективний план об’єднання громад Тернопільської області, більше того, через провокації нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука у залі виникла бійка.