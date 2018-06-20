Перша леді України відвідала печеру Кришталева на Тернопільщині (фото)

20:42, 20 червня 2018
Тернопіль
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Марина Порошенко відвідала печеру Кришталева на Тернопільщині / фото прес-служба ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, екскурсію печерою для Прешої леді України провели маленькі журналісти, учасники програми «Телевітамінки» Радим Макогін та Аня Білорус.

На Тернопільщину дружину Президента діти запросили в січні цього року під час інтерв’ю з нею на дитячому інтернет-телебаченні «ВеселкаТВ».

За словами Порошенко, екскурсія підземеллям стала для неї приємною несподіванкою, при цьому дуже захоплюючою. 

«Це справді неймовірні враження! А печера Кришталева – це перлина природи України. Я впевнена, що в майбутньому вона буде туристичною Меккою, куди будуть із задоволенням приїжджати туристи зі всього світу  та Європи. Я дуже вдячна моїм маленьким екскурсоводам, юним журналістам, які запросили мене відвідати печеру на Тернопільщині. Я пообіцяла і сьогодні виконала свою обіцянку», – зазначила Порошенко.

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