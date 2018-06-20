Перша леді України відвідала печеру Кришталева на Тернопільщині (фото)

За словами Порошенко, екскурсія підземеллям стала для неї приємною несподіванкою, при цьому дуже захоплюючою.

Дружина Президента України Марина Порошенко відвідала печеру Кришталева на Тернопільщині.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, екскурсію печерою для Прешої леді України провели маленькі журналісти, учасники програми «Телевітамінки» Радим Макогін та Аня Білорус.

На Тернопільщину дружину Президента діти запросили в січні цього року під час інтерв’ю з нею на дитячому інтернет-телебаченні «ВеселкаТВ».

За словами Порошенко, екскурсія підземеллям стала для неї приємною несподіванкою, при цьому дуже захоплюючою.

«Це справді неймовірні враження! А печера Кришталева – це перлина природи України. Я впевнена, що в майбутньому вона буде туристичною Меккою, куди будуть із задоволенням приїжджати туристи зі всього світу та Європи. Я дуже вдячна моїм маленьким екскурсоводам, юним журналістам, які запросили мене відвідати печеру на Тернопільщині. Я пообіцяла і сьогодні виконала свою обіцянку», – зазначила Порошенко.