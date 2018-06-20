Перша леді України відвідала печеру Кришталева на Тернопільщині (фото)
Дружина Президента України Марина Порошенко відвідала печеру Кришталева на Тернопільщині.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, екскурсію печерою для Прешої леді України провели маленькі журналісти, учасники програми «Телевітамінки» Радим Макогін та Аня Білорус.
На Тернопільщину дружину Президента діти запросили в січні цього року під час інтерв’ю з нею на дитячому інтернет-телебаченні «ВеселкаТВ».
За словами Порошенко, екскурсія підземеллям стала для неї приємною несподіванкою, при цьому дуже захоплюючою.
«Це справді неймовірні враження! А печера Кришталева – це перлина природи України. Я впевнена, що в майбутньому вона буде туристичною Меккою, куди будуть із задоволенням приїжджати туристи зі всього світу та Європи. Я дуже вдячна моїм маленьким екскурсоводам, юним журналістам, які запросили мене відвідати печеру на Тернопільщині. Я пообіцяла і сьогодні виконала свою обіцянку», – зазначила Порошенко.