У Тернополі з нагоди Дня молоді відбудуться концерт та змагання
16:39, 22 червня 2018Тернопіль
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А о 17 год на острівку розпочнеться фестиваль активної молоді «КОЛО» за участю гурту «Лос Колорадос.
У Тернополі з нагоди Дня молоді відбудуться концерт та змагання.
Як повідомили УНАІН в прес-службі облдержадміністрації, цикл заходів, приурочених до Дня молоді, розпочнуться в місті відбуватимуться до 30 червня.
Зокрема 23 червня в парку ім. Шевченка о 15 год розпочнеться молодіжна акція «Містечко мультиспорту», в 10.30 на острівку «Чайка» у цьому ж парку – квестова гра для дітей та молоді «Давай біжи!».
А о 17 год на острівку розпочнеться фестиваль активної молоді «КОЛО» за участю гурту «Лос Колорадос.
30 червня у «Парку здоров’я» відбудеться турнір з пейнтболу серед молодіжних громадських організацій «Кубок Шухевича – 2018».
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