А о 17 год на острівку розпочнеться фестиваль активної молоді «КОЛО» за участю гурту «Лос Колорадос.

У Тернополі з нагоди Дня молоді відбудуться концерт та змагання.

Як повідомили УНАІН в прес-службі облдержадміністрації, цикл заходів, приурочених до Дня молоді, розпочнуться в місті відбуватимуться до 30 червня.

Зокрема 23 червня в парку ім. Шевченка о 15 год розпочнеться молодіжна акція «Містечко мультиспорту», в 10.30 на острівку «Чайка» у цьому ж парку – квестова гра для дітей та молоді «Давай біжи!».

А о 17 год на острівку розпочнеться фестиваль активної молоді «КОЛО» за участю гурту «Лос Колорадос.

30 червня у «Парку здоров’я» відбудеться турнір з пейнтболу серед молодіжних громадських організацій «Кубок Шухевича – 2018».