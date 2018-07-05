Дорогою клієнт вів себе агресивно, а поблизу Копичинець накинувся на водія і став душити.

На Тернопільщині затримали 29-річного чоловіка, який накинувся на таксиста і вкрав його авто.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, близько опівночі до чергової частини Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення про незаконне заволодіння автотранспортом.

Правоохоронці з’ясували, що водій таксував у Тернополі. Близько 22 год до нього підійшов пасажир і попросив довести до райцентру Заліщики. Дорогою клієнт вів себе агресивно, а поблизу Копичинець накинувся на водія і став душити. Власнику транспортного засобу вдалося вирватися і вистрибнути з автомобіля. Тоді зловмисник скористався моментом – пересів на водійське сидіння і натиснув на педаль газу.

Авто поліцейські знайшли перекинутою за кілометр від місця викрадення. Ще за декілька десятків метрів виявили і нападника.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортним засобом).