Голова Тернопільської ОДА перевірив стан догляду за літніми людьми у геріатричному будинку у Великих Дедеркалах

Пенсіонери запевнили, що умови перебування надзвичайно комфортні, про них піклуються та дбають.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна, перебуваючи у робочій поїздці в Шумському районі, перевірив стан догляду за пацієнтами у геріатричному будинку у Великих Дедеркалах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, він поспілкувався з працівниками закладу та літніми людьми, які сьогодні там перебувають.

Вони запевнили, що умови перебування надзвичайно комфортні, про них піклуються та дбають, а тому щиро вдячні за те, що на схилі літ можуть почуватися не обділеними увагою та бути забезпеченими усім необхідним.

Геріатричне відділенні Шумського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян було довгобудом, який не могли завершити ще з 2007 року.

Лише у 2017 році завдяки позиції керівництва області та фінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку об'єкт повністю завершили і здали в експлуатацію. Будинок розрахований на перебування близько 40 людей. Їх перебування безкоштовне й фінансується з Державного бюджету.