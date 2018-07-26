Голова Тернопільської ОДА перевірив стан догляду за літніми людьми у геріатричному будинку у Великих Дедеркалах

10:54, 26 липня 2018
Тернопіль
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Фото прес-служби ТОДА

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна, перебуваючи у робочій поїздці в Шумському районі, перевірив стан догляду за пацієнтами у геріатричному будинку у Великих Дедеркалах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, він поспілкувався з працівниками закладу та літніми людьми, які сьогодні там перебувають.

Вони запевнили, що умови перебування надзвичайно комфортні, про них піклуються та дбають, а тому щиро вдячні за те, що на схилі літ можуть почуватися не обділеними увагою та бути забезпеченими усім необхідним.

Фото прес-служби ТОДА

Геріатричне відділенні Шумського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян було довгобудом, який не могли завершити ще з 2007 року.

Лише у 2017 році завдяки позиції керівництва області та фінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку об'єкт повністю завершили і здали в експлуатацію. Будинок розрахований на перебування близько 40 людей. Їх перебування безкоштовне й фінансується з Державного бюджету.

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Теги: #пенсіонери#Тернопільщина#Степан Барна