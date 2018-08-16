Від отриманих травм потерпіла померла на місці пригоди, її особу поліцейські ще встановлюють. На вигляд загиблій 65-70 років.

На Тернопільщині загинула жінка, потрапивши під потяг.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, учора 15 серпня близько 19 год до правоохоронці надійшло повідомлення про те, що в смт. Великі Бірки потяг збив жінку, яка переходила колії в недозволеному місці.

Від отриманих травм потерпіла померла на місці пригоди, її особу поліцейські ще встановлюють. На вигляд загиблій 65-70 років.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України ( порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей).