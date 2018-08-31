Вогнем знищено стелаж з архівними матеріалами на площі 4 м кв, пошкоджено стіни та стелю приміщення архіву.

У Тернополі в центрі міста загорілася бібліотека.

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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, сьогодні 31 серпня о 5.15 на вул. Руській виникла пожежа стелажа з архівними матеріалами Тернопільської обласної наукової медичної бібліотеки.

Вогнем знищено стелаж з архівними матеріалами на площі 4 м кв, пошкоджено стіни та стелю приміщення архіву.

Виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано двома відділеннями 1-ї державної пожежно-рятувальної частини.