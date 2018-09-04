На Тернопільщині врятували чоловіка, рука якого застрягла під бетонною плитою при ловлі раків
12:15, 04 вересня 2018Тернопіль
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Свідки події звернулись до рятувальників з проханням про допомогу.
Фото rak-sha.ru
На Тернопільщині врятували чоловіка, рука якого застрягла під бетонною плитою при ловлі раків.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 3 вересня о 16.40 в с. Великі Дедеркали Шумського району в місцевому ставку під час лову раків, під залізобетонною плитою застрягла рука жителя с.Шкроботівка Шумського району, громадянина 1984 року народження.
Свідки події звернулись до рятувальників з проханням про допомогу.
Черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою пневматичної подушки припіднято плиту, деблоковано потерпілого та передано працівникам екстреної медичної допомоги.
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