Свідки події звернулись до рятувальників з проханням про допомогу.

На Тернопільщині врятували чоловіка, рука якого застрягла під бетонною плитою при ловлі раків.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 3 вересня о 16.40 в с. Великі Дедеркали Шумського району в місцевому ставку під час лову раків, під залізобетонною плитою застрягла рука жителя с.Шкроботівка Шумського району, громадянина 1984 року народження.

Свідки події звернулись до рятувальників з проханням про допомогу.

Черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою пневматичної подушки припіднято плиту, деблоковано потерпілого та передано працівникам екстреної медичної допомоги.