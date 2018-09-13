На Тернопільщині викрили 18-річного «псевдомінера»

Хлопець здійснив дзвінок на парі під час навчання, а телефон взяв в одногрупника. Каже, у такий спосіб вирішив пожартувати над ним.

На Тернопільщині викрили 18-річного «псевдомінера». Читайте такожУ Тернополі через повідомлення про замінування з нічного клубу евакуювали 600 людей Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інформація про закладену вибухівку на важливому об’єкті надійшла до працівників бережанської поліції учора 12 вересня о 16.20. Правоохоронцям знадобилася година, аби розшукати псевдомінера. Як розповів начальник Бережанського відділу поліції Сергій Горяний, ним виявився 18-річний житель райцентру. Хлопець здійснив дзвінок на парі під час навчання, а телефон взяв в одногрупника. Каже, у такий спосіб вирішив пожартувати над ним. Розпочато кримінальне провадження згідно ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України.

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