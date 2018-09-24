У Тернополі активісти влаштували пікет засідання Асоціації міст України, яке відбувалося в рамках «Днів діалогів з владою», протестуючи проти забудови парків та впровадження торф’яних котелень.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти зібралися біля народного дому «Перемога». В руках вони тримали плакати з написами «Геть забудовників з парків!», «22 гектари парків знищено», «STOP дерибан парків», «Вимагаємо встановити межі парків», «Надал, поверни парки тернополянам», «Надал – підарешт», «Ні незаконним забудовам!», «Що ми залишимо дітям».

До пікетувальників підійшли Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, голова обладміністрації Степан Барна та міський голова Сергій Надал.

Гройсман висловив стурбованість почутим від людей.

«Є проблема і її потрібно вирішувати», – сказав прем’єр-міністр.

Відтак закликав керівників міста та області зустрітися з активістами і прийняти спільне рішення.

«Мер Тернополя підтвердив готовність зустрітися. Мало віриться в те, що конфлікт із незаконними забудовами парків вдасться вирішили так просто, шляхом діалогу, бо потрібна політична воля міського голови, проявів якої дотепер не було. Але все ж надія залишається на мирне вирішення даної ситуації на користь громади, а не великого бізнесу», – написав згодом в Фейсбуці один з активістів Олег Синовець поруч із розміщеним відео із зустрічі з Гройсманом.

Наразі активісти намагаються відстояти ділянку в парку Національного відродження і не дати її забудувати, одного разу невідомі навіть знищили огорожу довкола забудови. Після цього будову охороняють хлопці спортивної статури, яких в народі називають «тітушками».