Тернопільські біатлоністи здобули перемогу на чемпіонаті України і змішаній естафеті

10:51, 25 вересня 2018
Тернопіль
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Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на літньому чемпіонаті України з біатлону у змішаній естафеті команда Тернопільської області здобула золоті медалі.

На змаганнях у команді боролися Марія Кручова, Анастасія Меркушина, Віталій Труш та Дмитро Підручний, які є членами національної збірної України з біатлону. 

Відбулися змагання у Чернігові.

“Срібло” у змішаній естафеті здобула команда Київської області, третіми фінішували спортсмени з Сумщини.

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Теги: #біатлон#Тернопільщина