Тернопільські біатлоністи здобули перемогу на чемпіонаті України і змішаній естафеті
10:51, 25 вересня 2018Тернопіль
97 0
На змаганнях у команді боролися Марія Кручова, Анастасія Меркушина, Віталій Труш та Дмитро Підручний, які є членами національної збірної України з біатлону.
Тернопільські біатлоністи здобули перемогу на чемпіонаті України і змішаній естафеті.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на літньому чемпіонаті України з біатлону у змішаній естафеті команда Тернопільської області здобула золоті медалі.
На змаганнях у команді боролися Марія Кручова, Анастасія Меркушина, Віталій Труш та Дмитро Підручний, які є членами національної збірної України з біатлону.
Відбулися змагання у Чернігові.
“Срібло” у змішаній естафеті здобула команда Київської області, третіми фінішували спортсмени з Сумщини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter