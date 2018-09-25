Тернопільські біатлоністи здобули перемогу на чемпіонаті України і змішаній естафеті

На змаганнях у команді боролися Марія Кручова, Анастасія Меркушина, Віталій Труш та Дмитро Підручний, які є членами національної збірної України з біатлону.

Тернопільські біатлоністи здобули перемогу на чемпіонаті України і змішаній естафеті. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, на літньому чемпіонаті України з біатлону у змішаній естафеті команда Тернопільської області здобула золоті медалі. На змаганнях у команді боролися Марія Кручова, Анастасія Меркушина, Віталій Труш та Дмитро Підручний, які є членами національної збірної України з біатлону. Відбулися змагання у Чернігові. “Срібло” у змішаній естафеті здобула команда Київської області, третіми фінішували спортсмени з Сумщини.

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