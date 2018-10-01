На Тернопільщині шахрайки вкрали у 80-річної жінки понад тисячу доларів
10:32, 01 жовтня 2018Тернопіль
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Зникнення коштів пенсіонерка виявила аж через кілька днів, після чого звернулася в поліцію.
Ілюстрація / REUTERS
На Тернопільщині шахрайки вкрали у 80-річної жінки понад 1 тис. доларів.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до пенсіонерки в помешкання зайшло двоє незнайомок і почали розповідати, що її родині сильно пороблено.
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Після цього почали ходити по кімнатах, проводячи «ритуали». Допоки одна з жінок відволікала увагу господарки, друга знайшла сховок із заощадженнями, звідки викрала 800 євро та 200 американських доларів.
Зникнення коштів пенсіонерка виявила аж через кілька днів, після чого звернулася в поліцію.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.
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