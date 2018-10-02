На Тернопільщині чоловік обікрав власну матір
13:15, 02 жовтня 2018Тернопіль
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Він заліз в кімнату через вікно і викрав з сховку матері 200 євро та 5 тис. грн.
Ілюстрація \ REUTERS
На Тернопільщині 45-річний чоловік обікрав свою матір.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 67-річна пенсіонерка проживає в одному будинку з сином в Заліщиках. Жінка завжди замикала свою кімнату, якщо кудись йшла.
Водночас її син заліз в кімнату через вікно і викрав з сховку матері 200 євро та 5 тис. грн.
Чоловік ніде не працює, гроші він витратив на свої потреби.
Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу ("крадіжка").
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