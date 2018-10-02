На Тернопільщині чоловік обікрав власну матір

Він заліз в кімнату через вікно і викрав з сховку матері 200 євро та 5 тис. грн.

На Тернопільщині 45-річний чоловік обікрав свою матір.

Читайте такожПравоохоронці затримали злодія, який на Тернопільщині обікрав церкву (фото)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 67-річна пенсіонерка проживає в одному будинку з сином в Заліщиках. Жінка завжди замикала свою кімнату, якщо кудись йшла.

Водночас її син заліз в кімнату через вікно і викрав з сховку матері 200 євро та 5 тис. грн.

Чоловік ніде не працює, гроші він витратив на свої потреби.

Щодо нього відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу ("крадіжка").