На Тернопільщині хлопець накупив собі техніки, обікравши пенсіонерку

Як повідомляє сектор комунікацій Головного управління поліції в Тернопільській області, про викрадення усіх своїх заощаджень з власного будинку на початку тижня повідомила працівників Гусятинського відділення поліції 86-річна жителька села Чабарівка.

Правоохоронці встановили, що обікрав жінку 15-річний сусід з незаможної сім‘ї.

Він проник в будинок через відчинене вікно, під ліжком знайшов валізу, в якій пенсіонерка зберігала заощадження, і забрав всі кошти.

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Усі ці речі правоохоронці вилучили.

За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому).