У Тернополі 12-14 жовтня відбуватиметься кінофестиваль «86: Післямова»

Окрім нагоди переглянути фільми, присутні зможуть поспілкуватись із режисерами та кураторами стрічок.

12-14 жовтня у Тернополі відбуватиметься фестиваль авторського кіно «86: Післямова».

Як повідомили УНІАН організатори заходу, окрім нагоди переглянути фільми, присутні зможуть поспілкуватись із режисерами та кураторами стрічок.

«Подія такого ґатунку в Тернополі відбувається вперше. Це поєднання добірного мистецького відео та урбаністичного ладу. Опісля кінопоказів відбудеться вечірка електронної музики На ній зіграють Souteneur, Zeleni Sestry, Akodiyos, DJ Kapusta й DJ Zavgoth», – розповів один з оргнізаторів фесту у Тернополі Ярослав Качмарський.

У програмі «86: Післямова»: урбаністична документалістика «B-Movie: звук і пристрасть у Берліні» (Йорґ Гоппе, Клаус Мек, Гайко Ланґе), «Від станції до станції» (Даґ Ейткен) та українські короткі метри кінолабораторії MyStreetFilmsUkraine. Покази відбуватимуться у Палаці кіно.

Партнери фестивалю у Тернополі – Тернопільська кінокомісія, творчі спілки Pincet і TeperTut.